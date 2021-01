Ex-Lokerenspeler vindt nieuwe club in Nederlandse Eredivisie

Mickaël Tirpan trok in januari 2020 van Lokeren naar Turkije richting Kasimpasa. Ondanks dat de Belgisch-Turkse speler er een basisplaats afdwingt, zal hij wat dichter bij België komen voetballen.

Want Eredivisie-club Fortuna Sittard kondigde de transfer aan van de centrale middenvelder. Het nummer 12 van de Eredivisie zal de Turks-Belgische middenvelder een half jaar huren van Kasimpasa.

Tirpan speelde in het verleden voor enkele Belgische clubs zoals Dender, Moeskroen, Eupen en Lokeren. In Nederland had hij nog nooit gespeeld, maar hij kijkt er wel naar uit. "Het Nederlandse voetbal is een nieuwe uitdaging voor me. Ik wil in januari meteen van waarde zijn voor mijn nieuwe ploeg", klinkt het bij Tirpan zelf.

Tirpan speelde in Turkije vooral als defensieve middenvelder maar bij Fortuna zouden ze eerder van plan zijn om hel als rechtsachter in te schakelen, al erkennen ze zijn multifunctionaliteit.

Fortuna Sittard staat op de 12e plaats in de Eredivisie, 6 punten boven een mogeilijke degradatieplaats. Met Adnan Ugur zit er nog één Belg in Sittard. Ugur kwam over van de jeugd van Club Brugge.