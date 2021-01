Opvallend: trainer en 13 spelers in quarantaine door coronavirus, maar wedstrijd van Celtic gaat gewoon door

Celtic neemt het deze avond op tegen Hibernian, maar de Schotse club krijgt te maken met het coronavirus. Zo zal Neil Lennon, de trainer, er vanavond niet bij zijn en ook 13 spelers zijn in quarantaine geplaatst.

Het coronavirus heeft Celtic zwaar geraakt. De club kondigde maandag aan dat hoofdtrainer Neil Lennon en zijn assistent in isolatie zijn geplaatst, samen met 13 kernspelers. De spelers zijn niet positief getest op het coronavirus, maar ze zijn in contact geweest met iemand die positief heeft getest. Uit voorzorg zijn ze allemaal in quarantaine geplaatst.

De wedstrijd van maandagavond tegen Hibernian zal echter nog steeds plaatsvinden. Celtic staat voorlopig op de tweede plaats in de Schotse competitie op 22 punten van de Rangers.