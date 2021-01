4de ronde FA cup met direct een klassieker

Afgelopen weekend werd de 3de ronde van de FA cup afgerond en vandaag stond al de loting voor de 5de ronde op het programma. Meest tot de verbeelding sprekende affiche is Manchester United dat het thuis mag opnemen tegen Liverpool.

Chelsea ontvangt in eigen huis Luton Town, Tottenham gaat op bezoek bij Wycombe Wanderers en Arsenal ontvangt thuis Southaphton of Shrewsbury Town

