Duidelijke uitspraak van Ibrahimović over het veel te hoge lidgeld bij voetbalclubs: "Het kan niet zijn dat de sport zo duur is, sport moet er zijn voor iedereen"

Zlatan Ibrahimović heeft zijn persoonlijke mening gegeven over het lidgeld dat er gevraagd wordt door sommige clubs. Hij kwam met de mooie boodschap dat voetbal voor iedereen moet zijn.

Bij VQ Italia liet Zlaten Ibrahimović zich uit over het geld dat door voetbalclubs wordt gevraagd bij het inschrijven van kinderen. "Het moet eens gezegd worden dat de sport duur is, te duur. Om kinderen te laten aansluiten bij een goede voetbalclub, moeten er enorme bedragen betaald worden. Dit gaat voor mij over het hele concept dat voetbalclubs te veel lidgeld vragen", aldus Ibrahimović.

De Zweed vervolgde zijn uitspraak: "Ik kan hier echt niet tegen omdat niet iedereen het geld heeft, en de sport zou voor iedereen moeten zijn."

Zlatan Ibrahimović stopte vroeger zelf als kind met taekwondo omdat het lidgeld te duur werd. Als we naar de goals kijken zal het je niet verbazen dat Ibrahimović in zijn jongere jaren een zwarte band wist te halen.