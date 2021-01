OFFICIEEL Braziliaanse spits Joao Klauss versterkt Standard

Gisteravond werd duidelijk dat Klauss op weg was van Hoffenheim naar Standard en zopas bevestigde de Luikse club het nieuws.

Joao Klauss was eerst in beeld bij KV Mechelen, maar hetgeen de Braziliaanse spits wou krijgen was buiten de mogelijkheden van Malinwa.

Klaus werd ook aangeboden bij Standard en daar weten ze wel te voldoen aan zijn eisen. De spits wordt bij Standard gehuurd van Hoffenheim voor anderhalf seizoen.