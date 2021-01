Historisch moment voor Manchester United dat opnieuw leider is in de Premier League

Na de 0-1 overwinning tegen Burnley staat Manchester United nog eens aan de leiding in de Engelse Premier League. Dit was, voor een topclub als Manchester United, al zéér lang geleden.

Manchester United is de fiere leider in Engeland. Voor het eerst sinds september 2017 kan dit opnieuw worden gezegd. Welgeteld 1207 dagen had het team uit Manchester nodig om terug bovenaan het klassement te komen.

De mindere periode van de club met de grote geschiedenis deed zelfs denken aan de periode net na Sir Alex Ferguson. Toen duurde het meer dan drie seizoenen vooraleer The Mancunians nog eens konden proeven van de leidersplaats.

Opnieuw naar het niveau van het 'oude' Manchester United

Zo lijkt Ole Gunnar Solskjær voor het eerst écht te overleven bij de club uit Manchester. Zondagavond nemen de troepen van Solskjær het in de topper op tegen Liverpool. In topwedstrijden liep het vooralsnog niet van een leien dakje voor United. Als Liverpool weet te winnen, komt het op gelijke hoogte met United.