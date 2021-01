Vier spelers van Westerlo uit de A-kern geweerd

Westerlo heeft vier spelers uit de A-kern geweerd. Ze werken de komende dagen in de C-kern aan een individueel programma.

Thomas Ephestion, Nader Ghandri, Mohamed Ghorzi en Yunusa Muritala trainen niet meer met de A-kern van Westerlo mee. Ze krijgen een individueel programma voor volgende week en sluiten aan bij de C-kern. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Westerlo werkt deze en begin volgende week een stage af. Er wordt in het eigen trainingscomplex getraind, overnachten gebeurt in Grobbendonk. Zondag is een oefenwedstrijd op Genk gepland.

Igor Vetokele sluit volgende week normaal aan bij de groep. Ndong zit nog in quarantaine.