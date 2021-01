Huntelaar bevestigt interesse van Schalke, maar is hij geblesseerd?

Klaas-Jan Huntelaar maakte donderdagavond een schitterende invalbeurt bij Ajax. Hij scoorde snel twee goals en stelde daarmee de zege tegen FC Twente veilig.

Huntelaar werd de matchwinnaar voor Ajax, met twee goals in zijn invalbeurt. Hij verliet het veld echter al mankend, waardoor gevreesd wordt voor een blessure. Daardoor is hij mogelijk niet inzetbaar tegen Feyenoord.

Ten Hag liet aan Algemeen Dagblad weten dat er iets in de kuit schoot bij Huntelaar. Of dat ook een probleem is voor de mogelijke transfer richting Schalke 04 blijft nog afwachten.

Huntelaar bevestigde aan ESPN alvast de interesse van de Duitse club. “Schalke heeft bij Ajax informatie over me ingewonnen. Ik zie mezelf wel terugkeren, maar het is een moeilijke beslissing, ook al zal Ajax me wel de toestemming geven.”