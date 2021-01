Spektakelwedstrijd voor Jan Vertonghen met Benfica op bezoek bij FC Porto

In een potige wedstrijd die acht gele en één rode kaart opleverde, kon het Benfica van Jan Vertonghen de vroege voorsprong niet vasthouden.

Zowel Porto als Benfica kon, mits een overwinning, naderen op leider Sporting CP. De inzet van de wedstrijd was duidelijk merkbaar en beide ploegen lieten elkaar geen duimbreed toe.

Een evenwichtige wedstrijd

Alex Grimaldo kon net na het openingskwartier al toeslaan voor Benfica. Na de 0-1 reageerde Porto meteen en zo stond het amper acht minuten later al 1-1. Doelpuntenmaker Taremi zou later in de wedstrijd nog rood pakken.

Aan beide kanten vielen er ook nog eens vier gele kaarten. Beide ploegen kwamen elk aan vier schoten op doel. Jan Vertonghen maakte de 90 minuten vol.

Door deze puntendeling blijft Sporting CP met vier punten voorsprong aan de leiding. Sporting speelde vrijdag ook al 1-1 tegen Rio Ave.