Zulte Waregem zet reeks verder en pakt 15 op 18: "Maar nu moeten we terug naar onze akker"

Laurens De Bock moest tegen Waasland-Beveren als centrale verdediger aandraven in een driemansverdediging. Maar dat weerhield hem er niet van om zijn eerste assist van het seizoen te geven in de ruime 1-5 overwinning op het veld van Waasland-Beveren.

Operatie redding lijkt geslaagd voor Zulte Waregem, dat na een slechte seizoensstart nu uitpakt met 23 op 33. Maar zover wil De Bock nog niet gaan in zijn analyse. "We hadden punten nodig voor de aansluiting met de linkerkolom. Maar zeggen dat het niet maar fout kan lopen moeten we nu ook niet doen", klinkt het.

Zulte Waregem staat nochtans op een negende plaats en telt 11 punten meer dan (nieuwe) rode lantaarn Waasland-Beveren. "Als we zo verderbouwen, kunnen we misschien nog iets maken van ons seizoen, maar laat ons het stap per stap bekijken", vindt de ervaren verdediger.

Trainer Francky Dury treedt hem bij in zijn analyse. "Dit was een key match tegen een rechtstreekse concurrent. Een ploeg die het ook lastig heeft en blijft verder sukkelen. Als je ziet van waar we komen en waar we nu staan, dat is fantastisch. Ik ben echt fier op de jongens. Maar nu volgen er twee wedstrijden thuis, op de akker...", zucht de trainer van Essevee.