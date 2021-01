Einde van Mesut Özil bij Arsenal is dan toch in zicht: na 8 jaar Arsenal lijkt ontbinding van contract dichterbij dan ooit

Maart vorig jaar. Zo lang is het geleden dat Mesut Özil nog aan spelen toekwam. Nu het contract van Özil aan het einde van het seizoen af zal lopen, schijnt er licht aan het einde van de tunnel.

De 32-jarige Duitser die ook de Turkse nationaliteit geniet, is bijna einde contract bij Arsenal. De speler zit er al een hele tijd op een dood spoor en komt helemaal niet voor in de plannen van Arsenal-trainer Mikel Arteta.

Supercontract

In 2013 betaalde Arsenal 47 miljoen euro voor de middenvelder van Real Madrid. In 2018 besloot Mesut Özil een nieuw contract te ondertekenen in Arsenal. Er werd toen gesproken over een ‘supercontract’ waarbij het zou gaan over een weeksalaris van zo’n 400.000 euro. Een contract waarmee Özil de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis van Arsenal werd.

Drie jaar later lijkt het verhaal van Özil dan toch een einde te krijgen. Als speler en club tot een overeenstemming komen om het contract te laten ontbinden, lijkt er niets nog een overgang naar Fenerbahçe in de weg te staan.