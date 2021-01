Het succesvolle recept achter Jamie Vardy doet opnieuw de monden openvallen: energiedrank à volonté

Naar de reden waarom Jamie Vardy anders is dan de andere aanvallers, hoef je niet lang te zoeken. Zo blijkt Jamie Vardy nog steeds grote liefhebber te zijn van Red Bull.

Enkele jaren geleden deed Jamie Vardy zijn ‘dieet’ al eens uit de doeken. Ook nu is het nog steeds één van de uitspraken in de voetbalwereld. “Ja ik rook en ik drink drie blikjes Red Bull per dag, de medische staf weet dit. Ik haat het om naar de gym te gaan en het zwaarste dat ik al heb getild is een pak Red Bull”, aldus de kampioenenmaker van Leicester City.

Ook dit seizoen sprak Vardy opnieuw over zijn ‘voorbereiding’ van de wedstrijd: “Ik kies voor een Red Bull en een koffie. Hierna eet ik een omelet waarbij ik opnieuw een Red Bull drink. Net voor de wedstrijd drink ik er nog eentje.”