Jeugdproduct Fernando Torres krijgt al promotie bij zijn Atletico

De terugkeer van publiekslieveling Fernando Torres werd op 20 september 2020 met veel bombarderie aangekondigd door Atletico Madrid. Hun jeugdproduct zou aan de slag gaan als jeugdtrainer.

Atletico Madrid komt vandaag al met een nieuw persbericht. Na de resem goede resultaten die Fernando Torres al kon boeken bij de jeugdploegen, heeft de clubleiding van Atleti beslist om hem te promoveren.

El Niño mag vanaf nu de B-ploeg coachen. In feite is hij al van de jeugdacademie (waar hij deel uitmaakte van de technische staf van Ricky Alonso) naar het tweede team gegaan. Bij Atlético B werkt hij sinds woensdag en ze blijven zich verbazen over de trainingen en de betrokkenheid van hun nummer 9. Op het veld was hij de meest charismatische speler uit hun eigen jeugd die de rojiblanca ooit hebben gekend, maar naast het veld blijkt dat nu dus ook.