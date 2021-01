Bizarre discussie omtrent oranje bal in Nederland

Ook in Nederland is er aardig wat sneeuw gevallen, afgelopen weekend. Maar tijdens de wedstrijd tussen Sparta en PSV werd toch met een witte bal gespeeld. Volgens beide ploegen was de oranje bal veel kleiner dan de gewone witte exemplaren en daar wilden ze onder geen beding mee spelen.

Voor de kijkers thuis leek het wel alsof er met een imaginaire bal gespeeld werd tijdens Sparta - PSV. Omdat de oranje bal volgens beide ploegen een andere afmeting had, werd met een witte bal gespeeld. Die was voor het publiek thuis die op tv keek, quasi onzichtbaar. Het regende dan ook commentaar op twitter. Uiteindelijk werd beslist om tijdens de half-time de bal op te meten. En wat bleek? De bal was uiteindelijk toch gewoon even groot. De tweede helft werd dus wel aangevat met het gekleurd exemplaar. ⚽ De ballen zijn opgemeten en blijken precies even groot te zijn. De tweede helft gaat worden gespeeld met de oranje bal.



📺 ESPN 2

#️⃣ #spapsv pic.twitter.com/ZZVfcTntb2 — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2021