Ploeg van Romelu Lukaku in financiële problemen door coronacrisis

De coronacrisis heeft economisch veel schade toegebracht. Dat is in het voetbal niet anders. En ook enkele grote clubs hebben het financieel heel zwaar. Een van hen is Inter Milan, de club van Romelu Lukaku, die weg nog wegplukte bij Manchester United voor 70 miljoen euro.

Inter Milan heeft volgens de Italiaanse krant La Republica liquiditeitsproblemen. Daardoor kunnen ze momenteel de salarissen van de voetballers en de technische staf niet combineren met de afbetalingsplannen die zijn vastgelegd tijdens de aankoop van spelers, zoals Achraf Hakimi van Real Madrid.

Door de geldproblemen was Inter genoodzaakt om opnieuw met De Koninklijke te onderhandelen over de datum van de eerste betaling voor de voormalige Real Madrid-speler. Op deze manier is de Italiaanse club erin geslaagd om de betaling van de eerste 10 miljoen euro van de in totaal 40 miljoen euro, waarvoor het de rechten van de speler heeft verworven, uit te stellen tot 30 maart. De oorspronkelijke betalingsdatum was afgelopen december al verstreken.

Verschuldigde lonen:

De club zou de spelers van Nerazzurri ook nog loon verschuldigd zijn voor de maanden juli en augustus. Zowel Beppe Marotta als Alessandro Antonello hebben zich voorgenomen om de aan de voetballers verschuldigde lonen voor 16 februari af te betalen. Ze verzekerden ook dat de club al haar verplichtingen voor november en december zal nakomen.

Als ze deze late lonen niet uitbetalen, kan Inter beboet worden en zouden ze punten verliezen volgens de huidige regelgeving in Italië. Dat is wat de clubleiders koste wat kost proberen te vermijden. Ze zullen ook individueel met de spelers onderhandelen over de betalingswijze van de resterende te voldoen bedragen.