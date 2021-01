PSG-coach Pochettino moet vanop afstand coachen, trainer testte positief op Covid

De trainer van PSG zat niet op de bank tijdens PSG - Angers. De coach testte voor de partij positief op Covid en moest meteen in quarantaine gaan.

Paris Saint-Germain coach Mauricio Pochettino zat niet op de bank van PSG tijdens de wedstrijd tegen Angers (1-0). Hij zat thuis in quarantaine, waar hij via videochat nog steeds contact had met de spelers en staff.

De Parijse ploeg gaf meer uitleg over zijn afwezifgheid: "Met betrekking tot Mauricio? Hij had voor de wedstrijd contact met de spelers via video. We hadden hem ook voor de wedstrijd en daarna bij de rust om te wisselen gesproken. We hebben ook gesproken over de training van de komende week. We hebben alles voorbereid met Mauricio, dus we hoeven ons niet druk te maken.", gaf zijn plaatsvervanger, Jesus Perez, aan op een persconferentie.