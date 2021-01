Einde hegemonie van Celtic in Schotland? Rangers redt in de slotfase een punt en heeft een voorsprong van 21 punten beet op eerste achtervolger

Er lijkt nu wel echt een einde te komen aan de hegemonie van Celtic Glasgow in Schotland. Rangers kon nog nipt een nederlaag vermijden en loopt steeds verder uit.

In de Schotse competitie speelde Rangers op bezoek bij Motherwell. Op papier een makkelijke opgave, maar de competitieleider verslikte zich bijna tegen de voorlaatste in de stand. Na twintig minuten bracht Devante Cole de thuisploeg op voorsprong. De Rangers leken lang op weg naar een eerste nederlaag in een lange tijd.

Trainer Steven Gerrard kon uiteindelijk toch opgelucht ademhalen. Invaller Cedric Itten redde in de slotfase nog een punt voor de Rangers. Ze profiteren niet van het puntenverlies van aartsrivaal Celtic Glasgow, dat zaterdag op eigen veld niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Livingston.

Steven Gerrard kan de Schotse titel al ruiken, ze hebben ondertussen al een voorsprong van 21 punten. Een einde aan de heersende hegemonie van Celtic, dat er de laatste negen seizoenen steeds in slaagde om de titel te heroveren.