Eerste sneeuwervaring voor Mechelen-speler: "Of ik deze maand ga vertrekken? Nee, zeker niet"

Door de blessure van Sheldon Bateau moest Wouter Vrancken creatief omspringen met de verdedigers die nog overbleven. Hij haalde Sandy Walsh naar het centrum en daardoor mocht Issa Kabore nog eens een pak minuten maken.

Kabore moet het meestal met een plaatsje op de bank doen. Na een volledige wedstrijd tegen Moeskroen mocht hij tegen Charleroi na 8 minuten al opdraven. Een hele ervaring trouwens voor de rechtsachter uit Burkina Faso. "Of ik al ooit op zulk een veld gespeeld heb? (grijnst) Nee, ik heb zelfs nog nooit in sneeuw gespeeld. Maar het lukte wel."

Kabore is sinds speeldag 13 tegen Zulte Waregem zijn basisplaats kwijt aan Sandy Walsh, die een echt sterk seizoen speelt. "Ja, ik heb het moeilijk gehad. Het zijn moeilijke momenten voor mij, want ik wil altijd spelen. Of ik deze maand nog wil vertrekken voor meer minuten? Nee, zeker niet. Ik blijf bij KV Mechelen", aldus de man die al onder contract ligt bij Manchester City.