Zal het EK dan toch in één land plaatsvinden? "De UEFA denkt na over deze optie"

Volgens de voorzitter van Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, denkt de UEFA dan toch na om het Europees Kampioenschap van deze zomer af te werken in één land.

Heel wat vragen omtrent de organisatie van het EK 2020, dat door de coronapandemie werd uitgesteld naar de zomer van 2021. Om de 60e verjaardag van het Europees Kampioenschap voetbal te vieren kozen de organisatoren om het toernooi over 12 verschillende gastlanden te spelen.

De Rode Duivels kwamen in een groep terecht met Rusland, Finland (Beide in het Russische Sint-Petersburg) en Denemarken (Kopenhagen). Daarnaast zullen ook wedstrijden in Londen, München, Rome, Bakoe, Amsterdam, Dublin, Glasgow Boekarest, Boedapest en Bilbao gespeeld worden. Daar lijkt nu dan toch verandering in te komen.

"De UEFA-voorzitter is heel voorzichtig met Covid-19. Aleksander Ceferin vraagt zich momenteel ook af of het niet beter is, aangezien de vereiste gezondheidsprotocollen, om het EK toch in één land te organiseren", verklaarde Bayern München- voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan de Duitse media.

De UEFA ontkent dat het al een beslissing heeft genomen, dat zal op 5 maart per stad gedaan worden. Of het toernooi ook gespeeld zal worden in een vol, beperkt of leeg stadion is nog niet besloten.