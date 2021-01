OFFICIEEL: Crystal Palace vindt concurrent voor Benteke en Batshuayi in de Bundesliga

Christian Benteke en Michy Batshuayi hebben er een concurrent bij. Crystal Palace gaat namelijk de Franse aanvaller Jean-Philippe Mateta voor anderhalf seizoen huren van het Duitse FSV Mainz 05.

Bij Crystal Palace gingen ze deze maand op zoek naar een spits die vlot de weg naar het doel vindt en met die zoektocht zijn ze uitgekomen bij Jean-Philippe Mateta. De Franse aanvaller wordt voor anderhalf seizoen gehuurd van FSV Mainz 05.

Mateta was dit seizoen al goed bij schot in de Duitse competitie. Zo scoorde de 23-jarige aanvaller 7 doelpunten in 15 wedstrijden in de Bundesliga. Een stevige concurrent dus voor Rode Duivels Christian Benteke en Michy Batshuayi.