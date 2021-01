🎥 Erling Haaland kan zijn frustraties niet verbergen en dat zorgt voor een ongewoon interview

Gisteren stond hij nog twee keer aan het kanon voor Borussia Dortmund in de verloren wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Na de wedstrijd had Erling Haaland het duidelijk nog moeilijk met de nieuwe nederlaag voor zijn club.

Zo kon de jonge doelpuntenmaker zijn woede niet verbergen in het interview na de wedstrijd: “Ik ben nu zo boos, dat wil je niet weten”.

Hoe zal Erling Haaland hebben geslapen vannacht? 🤔 pic.twitter.com/nUuN9pae2L — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2021

Met zijn twee goals bracht hij Borussia Dortmund op een 1-2 voorsprong. Na de rust gaven ze het bij Dortmund volledig weg.

He shoots, he scores! #BMGBVB 1-2 pic.twitter.com/R8bjsZ1t3o — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) Bundesliga_EN/status/1352708105289805829?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2021

Het was voor Dortmund een pijnlijke nederlaag en de club zakt zo weg naar een vijfde plaats in de Bundesliga. Haaland zit wel al aan 14 goals in 13 competitiewedstrijden.