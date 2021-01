Jeremy Duko is vastberaden: "Het EK is geen droom maar een doel"

Jeremy Doku speelt nu al enkele maanden bij Stade Rennes. Toch volgt hij 'zijn Anderlecht' nog op de voet. In een openhartig gesprek met Het Nieuwsblad vertelde de jonge Belg over zijn droomjaar.

Jeremy Doku heeft nog geen enkele wedstrijd van Anderlecht gemist. Elke wedstrijd van zijn ex-club volgt hij. Mede omdat enkele van zijn beste vrienden waarmee hij samen is opgegroeid, zoals Sambi Lokonga en Francis Amuzu er nog steeds spelen. Het jeugdproduct van Anderlecht had het aanvankelijk ook erg moeilijk met zijn vertrek.

"Het leek alsof ik vrienden in de steek liet. Ik heb mijn volledige jeugd voor Anderlecht gespeeld. De vrienden die ik er gemaakt heb, zijn vrienden voor het leven."

Doku laat ook verstaan dat hij sowieso nog wil afscheid nemen van de fans. "Ik ga zeker nog terugkeren, om afscheid te nemen in een stadion vol supporters.”, aldus de jonge Belg.

Zijn transfer voor Rennes kwam dan ook zeer snel tot stand. "Ik kreeg telefoon van mijn makelaar dat er concrete interesse was van de Franse ploeg. Ik schreef de pro's en contra's op. Zo kwam ik tot mijn beslissing om bij ze te tekenen. Nog geen week later zat ik in het vliegtuig onderweg naar Roazhon Park. Ik wist dat ik eerst nog een tussenstap wilde maken. Nu al naar een topclub gaan, ging te vroeg zijn. Rennes is de ideale leerschool. Ze spelen Champions League, het is een goeie ploeg die in een goeie competitie speelt. Je voelt dat er een niveauverschil is met België. Hier voetballen ook gewoon bekendere en betere spelers. Memphis Depay, Houssem Aouar, Angel Di Maria. Dat zijn mannen die je in de Jupiler Pro League niet tegenkomt." zegt de jonge flankaanvaller.

Om af te sluiten liet hij nog weten dat het zijn absolute doel is om dit jaar mee te gaan naar het EK met de Rode Duivels. "Martinez vindt het vooral belangrijk dat ik veel speel. Dat doe ik momenteel bij Rennes. Ik moet zo bezig blijven."

Doku werd dit jaar voor het eerst opgeroepen bij de nationale ploeg en heeft duidelijk de smaak te pakken gekregen. "Ik heb echt genoten van mijn selecties bij de Rode Duivels. Het was leuk om met al die grote namen te spelen en te trainen.”, sluit hij af.