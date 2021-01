Yves Vanderhaeghe slaagt er niet in om KVK op rechte spoor te houden: "Dit komt heel hard aan"

KV Kortrijk sluit een week met drie wedstrijden af met 9 op 9. Een slecht rapport dus voor de troepen van Yves Vanderhaeghe, die wel weet waar het schoentje wringt.

"Dit komt bij iedereen hard aan, driemaal verliezen in een week tijd", opent Yves Vanderhaeghe. Want er werd ook al verloren tegen KV Oostende en STVV deze week. "Als we eerst konden scoren met het schot van Dewaele, hadden we een hele andere wedstrijd gezien", denkt hij.

Maar toch was het Cercle dat op voorsprong kwam via Ugbo. "Daar leggen we hen te weinig in de weg en moet er meer druk gezet worden. Ook bij dat tweede doelpunt leggen we hen te weinig in de weg."

Te zwak voor doel

"De voorbije twee wedstrijden hadden we wel telkens balbezit maar komen we ook 0-2 achter. Dat is te veel van het goede. Waarom? Omdat we de laatste weken last hebben om te scoren. Onze besluitvorming voor doel is niet sterk genoeg", vindt Vanderhaeghe.

"We wisten dat Cercle naar hier zou komen om te vechten voor de overwinning en zelf zijn we te zwak voor doel. Al zag ik een goede reactie na die 0-2 en bleven we goed voetballen. Ik hoop dat we binnenkort ook eens op voorsprong komen."

Versterking

De Kortrijk-coach hoopt ook dat er nog versterkingen komen dit seizoen. "Het wordt echt wel krap. Nu moesten we er nog twee van de beloften bijpakken om aan 18 man te geraken. Dus het zou wel mogen", hint hij richting het bestuur.