"We staken teveel energie in andere zaken", zei Franky Vercauteren na de wedstrijd

Een ontevreden Franky Vercauteren na de verlieswedstrijd tegen Oostende. Al zag hij ook positieve zaken.

Na de wedstrijd analyseerde Franky Vercauteren de wedstrijd van Antwerp. "We zijn goed begonnen aan de partij. Dit resulteerde ook in de 1ste kans en nadien het openingsdoelpunt. Nadien verloren we de controle over de partij en geraakten we de pedalen kwijt. Dit door discussies over fouten en lieten we het initiatief aan Oostende. We staken teveel energie in andere zaken"

Ik ben voor een groot deel tevreden

Ondanks de nederlaag zag Franky Vercauteren ook positieve zaken. "Ik ben voor een groot deel tevreden. Het voetbal was al veel beter dan in de vorige partijen. Dit was wel onvoldoende om vandaag te drie punten te pakken. Er zit en zat nog teveel afval in ons spel hier moeten we aan blijven werken"

In de 2de helft bracht Franky Vercauteren Birger Verstraete op het veld. Op de vraag of dit geen verrassende keuze was omdat je een doelpunt moet maken. "Soms breng je een aanvaller en dan brengt die niets bij. We waren aan het verdrinken om het middenveld en er moesten oplossingen komen."