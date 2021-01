Sint-Truiden heeft een vervanger beet voor de vertrokken Pol Garcia en kiest opnieuw voor Japans international

Peter Maes zag zijn centrale verdediger Pol Garcia vertrekken naar Mexico, dus werd er haastig gezocht naar een vervanger. Sint-Truiden zal een nieuwe Japanse verdediger verwelkomen, die tweemaal international is geweest.

Zaterdag verloor Sint-Truiden met 0-2 van Moeskroen. Nadien kreeg het ook te horen dat Pol García koos voor een nieuw avontuur in Mexico. Het bestuur moest dus op zoek naar een waardige vervanger. Japans international Daiki Hashioka (21) staat op het punt om de selectie van Peter Maes te vervoegen. De verdediger kwam in zijn thuisland uit voor Urawa Reds, waar hij 74 wedstrijden in de J1 League heeft gespeeld (6 goals, 7 assists). Daarnaast is Hashioka een Japans international bij de U23, al speelde hij ook al twee wedstrijden mee met het seniorenteam.

Sint-Truiden zal dus na Schmidt, Matsubara, Nakamura, Ito en Suzuki een zesde Japanner verwelkomen.