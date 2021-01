Chelsea gooit trainer Frank Lampard op straat: Thomas Tuchel staat al klaar als opvolger

Frank Lampard kreeg de kans om zich te bewijzen als hoofdtrainer van Chelsea, maar een anderhalfjaar later zit zijn avontuur er al weer op. Afgelopen zomer kreeg hij een budget van maar liefst 200 miljoen euro ter beschikking. Topnamen als Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz en Thiago Silva streken neer op Stamford Bridge.

Toch liep het op sportief vlak allesbehalve vlot voor The Blues. Ze verloren vijf van hun laatste acht Premier League-wedstrijden, waardoor ze in de rangschikking pas op een teleurstellende negende plaats staan. Ze tellen al elf punten minder dan leider Manchester United. Het is ondertussen al de elfde trainer in 17 jaar tijd die moet vertrekken onder eigenaar Roman Abramovich. Chelsea zou later in de middag het nieuws bekendmaken.

Frank Lampard speelde tussen 2001 en 2014 voor Chelsea. Het clubicoon won er 3 landstitels, 3 bekers en de Champions League. Momenteel circuleert vooral de naam van Thomas Tuchel als mogelijke opvolger. Hij werd eind december ontslagen bij Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel is set to become the new Chelsea manager, confirmed. Frank Lampard will be officially sacked today - Tuchel has accepted the #CFC job and is expected to sign in the coming hours. 🔵



