Gaat Moeskroen-eigenaar Gérard Lopez nu ook een Oostenrijkse club kopen?

De Spaans-Luxemburgse zakenman Gérard Lopez verkocht in december het Noord-Franse OSC Lille, maar bleef wel aan boord bij Moeskroen. Nu heeft hij ook een oogje laten vallen op een andere club.

Gerard Lopez heeft onlangs het Noord-Franse Lille in de Ligue 1 moeten verlaten, maar de Spaans-Luxemburgse zakenman is duidelijk nog niet klaar met het voetbal. De eigenaar van Excel Mouscron en Boavista zou zelfs een nieuwe club willen kopen: Volgens Oostenrijkse media staat hij op het punt om Austria Wien over te nemen. De club uit Wenen verkeert in financiële moeilijkheden en zoekt daarom naar een nieuwe investeerder. Het staat in de Oostenrijkse Bundesliga pas op een teleurstellende negende plaats. Gérard Lopez werd in het verleden al eens genoemd bij deze club. Het valt nu dus af te wachten of de zakenman deze keer de stap ook effectief zet.