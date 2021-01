Guardiola wil Kevin De Bruyne naar Spanje sturen, maar mag niet

Kevin De Bruyne is voor lange tijd oud en Pep Guardiola wil hem daarvoor naar warmere oorden sturen om te revalideren, maar dat kan niet.

De Bruyne is voor langere tijd out met een hamstringblessure. Om de genezing te bespoedigen had trainer Pep Guardiola van Manchester City hem graag naar Spanje gestuurd om te revalideren.

Door de coronamaatregelen lukt dat echter niet, dus moet De Bruyne thuis op zijn eentje herstellen. De regels zijn behoorlijk streng. "Wij mogen wel niet te veel contact met hem hebben. De social distance is strenger dan ooit”, haalt HLN Guardiola aan.

City heeft een traditie om geblesseerde spelers richting dokter Cugat in Barcelona te sturen. “Hij is altijd welkom bij ons, maar hij moet zich nu vooral focussen op zijn herstel. Wanneer je vier of zes weken out bent, zoals hij, reis je de eerste weken vaak elders heen om de gedachten wat te verzetten. Dat is nu niet mogelijk."