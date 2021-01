Hein Vanhaezebrouck verlegt de focus: "Proberen er voordeel uit te halen"

AA Gent is onder Hein Vanhaezebrouck op de goede weg, maar er is nog ontzettend veel werk aan de winkel. Dat beseft de trainer zelf maar al te goed. Hij legt nieuwe doelstellingen vast voor de resterende wedstrijden.

Hein Vanhaezebrouck legt nieuwe doelstellingen op tafel voor de komende wedstrijden. “Van onze resterende elf duels zijn er zeven in eigen huis, dat zou een voordeel moeten zijn”, vertelt de trainer van de Buffalo’s.

Vooral het ontbreken van ‘echte’ thuiswedstrijden is een probleem. “Moest ons publiek in het stadion aanwezig zijn, was dat zeker het geval. Maar we hebben dit seizoen al vijf van onze tien thuismatchen verloren. We moeten nu vooral echt proberen om voordeel te halen uit die thuisduels.”

Het blijft ook keihard werken op de focus in de groep te houden. “Met één overwinning mag je niet tevreden zijn. Wij moeten onze voeten op de grond houden. Als spelers hun focus verliezen, zal ik hen daarop wijzen. Maar je mag blijheid ook niet in de kiem smoren. Ik ben echter wel blij dat de groep beseft dat ze nog veel stappen moeten zetten om iets recht te zetten.”