20-jarig Nederlands talent heeft droomtransfer beet en tekent voor vier seizoenen bij Bayer Leverkusen

Het Nederlandse talent Jeremie Frimpong heeft een vierjarig contract getekend bij Bayer Leverkusen. De 20-jarige Nederlander maakt de overstap vanuit Celtic.

Bayer Leverkusen heeft een nieuw talent toegevoegd aan zijn selectie. De Duitse club wist Jeremie Frimpong los te weken bij Celtic. Er zou een transferbedrag van zo'n 11 miljoen euro bij gemoeid zijn.

Frimpong is 20 jaar en heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook die van Ghana. Zijn jeugdopleiding kreeg hij in Manchester City. Op 2 september 2019 koos hij voor het avontuur in Celtic. De Schotse club betaalde toen slechts 400 000 euro voor het talent.

Veel wedstrijdervaring

Frimpong is een snelle rechtsachter die prima kan dribbelen. Bij Celtic deed hij al elke wedstrijd van het seizoen mee. Als verdediger was hij toch ook al goed voor één goal en twee assists.

Anderhalf jaar na zijn aankomst trekt Frimpong de deur bij Celtic achter zich toe. Celtic ontvang een mooi transferbedrag van 11 miljoen euro voor de jonge Nederlander. Rudi Völler, de sportief directeur van Bayer Leverkusen, was bijzonder opgetogen met de transfer: "Als Frimpong zich zo verder blijft ontwikkelen, gaat hij snel een belangrijk deel van het team zijn."