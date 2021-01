Cristiano Ronaldo in nauwe schoentjes? 'Italiaanse politie start onderzoek wegens het overtreden van coronamaatregelen

Cristiano Ronaldo en zijn vriendin hebben de coronamaatregelen aan hun laars gelapt. De Portugese stervoetballer zou de verjaardag van zijn vriendin hebben gevierd in een skigebied waar hij op dat moment niet mocht komen. De Italiaanse politie is ondertussen ook een onderzoek gestart.

Juventus plaatste zich zonder moeite voor de volgende ronde van de Coppa Italia, maar dat deden ze zonder Cristiano Ronaldo. De Portugese superster kreeg rust van Andrea Pirlo. Hij vierde daarom de 27ste verjaardag van zijn vriendin Georgina. Dat deed hij in een skigebied waar hij op dat moment niet mocht komen vanwege de coronamaatregelen.

In Italië moeten de inwoners in de regio blijven waarin ze wonen. Voor Juventus-spelers is dat dus de regio Piemonte, waaronder Turijn valt. Maar Ronaldo lapte de coronamaatregelen aan zijn laars en trok samen met zijn vriendin naar een luxueus skioord dat zich in een andere (oranje) zone bevindt. Op het internet circuleerden enkele beelden van de 35-jarige aanvaller samen met zijn vriendin, maar die zijn ondertussen al terug verwijderd.

Volgens verschillende Italiaanse media heeft de politie al een onderzoek gestart. Cristiano Ronaldo lijkt zich dus aan een stevige boete te mogen verwachten.