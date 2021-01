"Engelse toptrainer was onder de indruk van Paul Onuachu"

Paul Onuachu doet het goed bij Racing Genk en dat wordt uiteraard op veel plekken opgemerkt. Technisch directeur Dimitri De Condé laat in de kaarten kijken.

Paul Onuachu is sterk bezig bij Racing Genk. Dat hij deze week nog vertrekt, lijkt er niet meer van te komen, maar volgende zomer zal hij normaal weg zijn. Dat weten ze bij Genk ook wel.

"Hij is 27. Hij is topschutter. Het is geen doel op zich om hem door te verkopen. Maar als hij op deze manier blijft presteren... Natuurlijk gaan we alles doen om hem te houden. Maar er zal veel interesse komen”, zegt De Condé in HLN.

Dat kan uit België zijn, maar wellicht gaat hij naar het buitenland. “Paul Onuachu zal overal scoren. Ook in de Premier League. Hij zal zelfs op de lijst staan bij topclubs, op voorwaarde dat die gericht zoeken naar zijn type spits om hun kern aan te vullen.”

Zelf bij Liverpool zullen ze hem niet snel vergeten, maar of dat meteen een transferkans oplevert is een ander paar mouwen. "In de Champions League speelde hij vorig jaar sterk tegen Liverpool, dat een fantastische defensie heeft. Dat was zijn referentiematch, zelfs Jürgen Klopp zei achteraf dat ze het moeilijk hadden met Paul”, besluit De Condé.