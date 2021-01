Einde verhaal voor André Villas-Boas bij Marseille? "Met onze positie op de ranglijst is dat vrij normaal"

Vrijdag bevestigde André Villas-Boas op een persconferentie dat hij volgend seizoen niet meer op de bank van Marseille zal zitten.

"Ik vraag nergens om. Met onze positie op de ranglijst, is dat vrij normaal. In juni, is het voorbij? Ik denk het wel, ja. Dat is normaal, we zijn nog ver verwijderd van onze doelen. Volgend jaar begint de club opnieuw vanaf nul, een totale opruiming. Het is aan mij om een goede basis te leggen voor de toekomst," concludeerde Villas-Boas.

De laatste dagen toonde het bestuur van Olympique Marseille interesse in Lucien Favre. De Zwitser werd in december ontslagen bij Dortmund.