Bundesliga: vlotte overwinning voor Bayern München, ook Borussia Dortmund weet opnieuw wat winnen is

Er stonden deze middag vijf wedstrijden op het programma in de Bundesliga. Bayern München en Borussia Dortmund konden hun wedstrijd winnen, terwijl Borussia Mönchengladbach tevreden moest zijn met een gelijkspel.

Bayern München nam het op tegen Hoffenheim. Boateng en Müller konden scoren voor de rust, maar Kramaric zorgde net voor het rustsignaal nog voor de 2-1 tussenstand. In de tweede helft kon de Duitse kampioen haar voorsprong echter uitbreiden en het werd nog 4-1 dankzij Lewandowski en Gnabry.

Na een 1 op 9 had Dortmund wat goed te maken, maar ze begonnen slecht aan de wedstrijd tegen Augsburg, want na 10 minuten kwamen de bezoekers op voorsprong via Hahn. Haaland miste daarna een penalty, maar de thuisploeg hield uiteindelijk toch nog de drie punten thuis. Het werd 3-1 na doelpunten van Delaney, Sancho en een owngoal van Uduokhai.

Wie ook een goede zaak heeft gedaan, is Eintracht Frankfurt. Zij stijgen naar de derde plaats in het klassement na een 3-1 overwinning tegen Hertha Berlijn. Piatek bracht Hertha op voorsprong, maar Frankrfurt ging erop en erover via twee doelpunten van André Silva en één doelpunt van Hinteregger.

Borussia Mönchengladbach heeft dan weer dure punten laten liggen. De club raakte niet voorbij Union Berlin (een 1-1 gelijkspel). Schalke 04 speelde dan weer 1-1 gelijk tegen Werder Bremen, maar blijft zo op de laatste plaats staan in het klassement.