Bayern München gooit Tolisso uit wedstrijdselectie: Fransman overtrad coronamaatregelen

Bayern München heeft een zware boete uitgedeeld aan middenvelder Corentin Tolisso. De Fransman liet deze week een tattoo zetten en overtrad daarmee de heersende coronamaatregelen in Duitsland.

Bayern München heeft middenvelder Corentin Tolisso een zware boete gegeven omdat hij de heersende coronamaatregelen niet heeft nageleefd. In Duitsland mag je, buiten de eigen familie, geen contacten hebben. Maar de Fransman heeft deze week een tatoeage laten zetten, de Rekordmeister trad hard op. Corentin Tolisso ontving een boete en maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie, al sukkelt hij ook met een spierblessure.

"Wij zijn zeer dankbaar dat de Bundesliga-wedstrijden momenteel, ondanks de heersende corona-situatie, kunnen doorgaan. Voorwaarde hiervoor is dat spelers, coaches en ondersteunend personeel zich op voorbeeldige wijze aan de regels van de DFL houden. Corentin Tolisso heeft deze richtlijnen nu overtreden. Daarom leggen we Corentin Tolisso een fikse boete op en doneren we het bedrag aan een goed doel", verklaarde CEO Karl-Heinz Rummenigge aan de officiële kanalen van de club.

Corentino Tolisso streek in 2017 neer bij de Duitse topclub. Hij speelde drie keer kampioen en won vorig jaar de Champions League met Bayern München.