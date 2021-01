Gianluigi Buffon heeft op zijn 43ste nog steeds één groot doel: "Ik wil de Champions League winnen met Juventus"

Op donderdag mocht de Italiaanse doelman van Juventus al 43 kaarsjes uitblazen. Ondanks zijn rijk gevulde carrière heeft hij nog steeds dat ene doel voor ogen... De Champions League winnen.

Gianluigi Buffon is al een tijdje de recordhouder in de Serie A op basis van het aantal gespeelde wedstrijden. De veteraan wist eerder al Paulo Maldini van de tabellen te vegen en ook op zijn 43ste heeft Buffon nog één groot doel...

‘Gigi’ Buffon jaagt nog steeds op zijn eerste Champions League. Buffon stond in 2003, 2015 en 2017 al drie keer in de finale, maar de beker met de grote oren werd nooit gewonnen.

Tussen juli 2018 en juli 2019 probeerde de Italiaan het bij PSG, maar zonder succes. Aan het einde van het seizoen loopt zijn contract af bij Juventus. Er doen geruchten de ronde dat Buffon nog een extra jaar zou kunnen bijtekenen.

In Turijn zijn de competitiewedstrijden voor eerste doelman Wojciech Szczęsny. Buffon kwam hoofdzakelijk in de Super Coppa in actie.

Het is ook maar de vraag als Juventus sterk genoeg is om dit seizoen de Champions League te winnen. De Italiaanse Club neemt het op 17 februari op tegen Porto in de heenwedstrijd van de achtste finales.