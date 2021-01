Sterkhouder KRC Genk met marktwaarde van negen(!) miljoen euro laat zich uit over toekomst na interesse van diverse clubs

Bij KRC Genk kan het nog kletteren op de transfermarkt deze winter en anders sowieso komende zomer. Een sterkhouder heeft zich nu uitgelaten over een mogelijk vertrek.

Centrale verdediger Jhon Lucumi heeft een contract dat in juni 2022 afloopt. De voorbije maand werd hij dan ook het hof gemaakt door diverse ploegen.

De Colombiaan heeft een marktwaarde van negen miljoen euro, maar Genk wil meer dan dat bedrag vangen.

Geen wintertransfer

Deze winter zal Lucumi echter niet meer vertrekken. "Ik ben klaar om alles te geven voor Genk de komende maanden", aldus de verdediger.

"Wat er in de zomer zal gebeuren, dat zullen we dan wel weer zien. Ik ben heel tevreden bij Genk en wil me zeker nog smijten."