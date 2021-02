OFFICIEEL: Waasland-Beveren neemt afscheid van linksback

Waasland-Beveren kan niet meer rekenen op Andrija Vukčević. De linksback kwam dit seizoen nog niet in actie en in onderling overleg is er besloten om de samenwerking stop te zetten.

Andrija Vukčević heeft Waasland-Beveren verlaten. De linksback kwam dit seizoen nog niet voor in de plannen van trainer Nicky Hayen en de club heeft vandaag laten weten dat het contract in onderling overleg is ontbonden.

Vukčević kwam in totaal 22 wedstrijden in actie voor de Waaslanders en daarin was hij goed voor 1 assist. Het is nog niet duidelijk naar welke club de verdediger nu zal trekken.