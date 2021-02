Eindelijk een paar vrije dagen voor KRC Genk, dat zich nog niet rijk rekent: "Als je ziet hoeveel ploegen ..." en "Daar ben ik blij mee"

KRC Genk verspeelde opnieuw twee dure punten op bezoek bij KV Mechelen en ziet zo de kloof vergroten naar liefst veertien punten op Club Brugge. En dus moet er misschien eerder naar achteren gekeken worden?

Genk staat nu naast Antwerp in de stand, het peloton volgt op enkele punten. Een slechte reeks de komende weken zou nog roet in het eten kunnen gooien voor play-off 1 zelfs.

"We hebben punten nodig om de ploegen achter ons tegen te houden", beseft doelman Vukovic. "Als je ziet hoeveel ploegen er binnen de tien punten staan ... Het worden nog moeilijke wedstrijden, temeer iedereen echt van iedereen kan winnen. Er zijn geen verrassingen, alles kan gewoon."

Iedereen fit en beschikbaar

"Als we goed blijven voetballen, dan zien we wel waar we eindigen. Natuurlijk kijken we nog naar boven, maar we moeten gewoon zelf zoveel mogelijk punten pakken en dan zien waar we uitkomen. We hebben een heel druk programma gehad, het is goed dat we nu een paar dagen vrij hebben."

Coach John van den Brom beaamde: "We zijn niet blij met het aantal punten dat we hebben gepakt in januari, maar ik ben blij dat we de maand afsluiten en dat iedereen nog fit en beschikbaar is. Nu is het aan ons om ons te blijven voorbereiden op wat nog komt."