Anderlecht leent Vlap uit zonder aankoopoptie, maar... Fries én Brusselaars willen deze zomer wél een definitieve transfer

Michel Vlap wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Arminia Bielefield. De Duitse eersteklasser bedong géén aankoopoptie, maar toch mikken RSC Anderlecht en de Nederlander deze zomer op een definitief vertrek.

Het lijkt een vreemde kronkel, maar dat is het helemaal niet. RSC Anderlecht hoopt dat Michel Vlap - ook de Fries ziet voor zichzelf geen toekomst meer in Brussel na de rollercoaster van de voorbije maanden - zich in de Bundesliga in de kijker kan spelen.

Op die manier kan paars-wit Vlap deze zomer verkopen. Maar waarom weigerde Anderlecht dan een aankoopoptie - die vraag kwam er van Duitse zijde wel degelijk - op te nemen in de overeenkomst?

aankoopclausule té goedkoop

Peter Verbeke beseft dat zo'n clausule nooit zeven miljoen euro had geweest. En dat is het bedrag dat Anderlecht zelf heeft betaald aan Willem II. De Belgische recordkampioen hoopt dan ook dat Vlap zijn marktwaarde in de Bundesliga naar omhoog zal kunnen duwen.