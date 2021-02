Nederland dreigt absolute sterkhouder te missen op het EK: "Onwaarschijnlijk dat hij dit seizoen nog speelt'"

Virgil Van Dijk liep in de stadsderby tegen Everton een zware knieblessure op. Hij kwam toen hard in botsing met de wild uitkomende Jordan Pickford. Achteraf moest de verdediger onder het mes en stond er een maandenlange revalidatie op hem te wachten. Ook het EK dreigt te vroeg te komen.

Ondertussen is de centrale verdediger al maandenlang bezig aan zijn revalidatie, maar toch lijkt er nog maar weinig hoop. Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft dinsdag op een persconferentie aangegeven dat Van Dijk dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie zal komen.

De Duitser kreeg ook de vraag of hij de Nederlander op de spelerslijst zal zetten voor het vervolg van de Champions League: "Als er ruimte is zetten we hem op de spelerslijst. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is dat hij dit seizoen nog speelt, maar we sluiten het ook niet helemaal uit. Soms gebeuren er wonderen, maar niemand van de medische staf heeft me dat al aangegeven."

Nederland dreigt dus een absolute sterkhouder te verliezen voor het EK 2021. Het wordt voor Van Dijk een race tegen de klok, op 13 juni speelt Oranje hun eerste groepswedstrijd.