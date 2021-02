Croky Cup als kortste weg naar Europa? Dat is niét langer het geval...

De Beker van België is niet langer de kortste weg naar Europa. Er hangt nog steeds een Europees ticket aan de Croky Cup vast, maar de bekerwinnaar is niet langer rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

De nieuwe bekerwinnaar zal eerst nog een voorronde moeten afhaspelen vooraleer de groepsfase van de Europa League wordt bereikt. Dat laat Het Laatste Nieuws weten. Het nieuwe format gaat volgend seizoen meteen in.

De reden is simpel: door de oprichting van de Conference League krimpt de Europa League in van 48 naar 32 ploegen. En het Belgische ticket is daar een rechtstreeks slachtoffer van.