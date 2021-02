Opluchting: Eden Hazard opnieuw present op training

Dinsdagavond gingen de zenuwen plots weer de hoogte in. Eden Hazard kwam (opnieuw) niet opdagen op training bij Real Madrid. Er werd meteen gevreesd voor een nieuwe blessure. Uiteindelijk lijkt het allemaal enorm mee te vallen.

Want volgens het Spaanse sportblad Marca was de aanvoerder van de Rode Duivels woensdagmiddag gewoon weer present op de training bij Real Madrid. Daags voordien kampte hij met stijve spieren waardoor er werd besloten om hem individueel in de fitness te laten trainen. Geen zorgen dus over een eventuele nieuwe blessure, Hazard kan zich nu in alle rust voorbereiden voor het duel van zaterdag. Dan speelt het op bezoek bij Huesca.