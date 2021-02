Aderlating voor Atlético Madrid: Portugees goudhaantje is besmet met het coronavirus

Atlético Madrid doet het dit seizoen uitstekend in de Spaanse competitie. De club heeft 10 punten voorsprong op eerste achtervolgers FC Barcelona en Real Madrid en de ploeg heeft dan nog een wedstrijd minder gespeeld.

Het draait dus zeer goed bij Atlético Madrid, maar de Spaanse topclub kwam deze ochtend met minder nieuws. João Félix, één van de sterren van de ploeg, zou namelijk besmet zijn met het coronavirus. Daardoor zal Atlético Madrid hem dus enkele weken moeten missen.

Het Portugese goudhaandje is aan een goed seizoen bezig. Zo was hij in La Liga al goed voor 6 doelpunten en 5 assists in 18 wedstrijden. Hij scoorde ook al drie doelpunten in de Champions League dit seizoen.