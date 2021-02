🎥 Wolverhampton haalde het van Arsenal dankzij heerlijke knal van João Moutinho

Arsenal verloor dinsdagavond met 2-1 van Wolverhampton en de Wolves hadden het vooral aan de Portugese internationals te danken. Ruben Neves scoorde namelijk eerst de gelijkmaker en even later legde João Moutinho met een schitterende knal de 2-1 eindstand vast.

Arsenal kwam eerst nog op voorsprong dankzij Nicolas Pépé, maar daarna werden de Portugezen van Wolverhampton wakker. Ruben Neves scoorde eerst de gelijkmaker via een strafschop, maar het orgelpunt van de wedstrijd moest dan nog komen.

Na vijf minuten in de tweede helft vond João Moutinho het nodig om van ver uit te halen. Het schot van de Portugees was onhoudbaar voor doelman Leno zoals u hieronder op de beelden van Play Sports kan zien. 2-1 dus voor Wolverhampton en het was meteen ook de eindstand.