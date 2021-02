Emilio Ferrera na bekerduel tegen Standard: "Hoe krijgen we dat in orde tegen zaterdag?"

Seraing verloor in de Croky Cup met 1-4 van Standard. Volgens de trainer van Seraing, Emilio Ferrera, had de wedstrijd nooit mogen doorgaan.

Over de uitslag moet er niet gediscussieerd worden. Ferrera gaf toe dat de efficiëntie bij Standard groot was. Toch vond hij dat wedstrijd eigenlijk niet had mogen gespeeld worden door de erbarmelijke toestand van het terrein.

"Ik denk dat het voor iedereen veiliger was om niet te spelen” vertelt Ferrera aan La Dernière Heure. “Het veld zette beide teams in een nadelige positie en het verpestte onze avond. Ik weet niet hoe we het terug goed gaan krijgen.”

Zaterdag komt Lommel over de vloer in Seraing. “We hebben ondanks de omstandigheden toch een goede wedstrijd gespeeld, met kansen en doelpunten. Ik ben trots op mijn spelers die voor het grootste deel bewezen hebben dat ze op het hoogste niveau meekunnen."