Felice Mazzu bekert tegen Anderlecht en weet nog wat er in de oefenpot gebeurde

Het is nog maar eventjes geleden dat RSC Anderlecht met 0-1 van Union Saint-Gilloise verloor in een oefenmatch. Beide ploegen staan nu ook in de beker tegenover elkaar.

Mazzu kijkt alvast uit naar de derby tegen Anderlecht, nadat Union Saint-Gilloise Moeskroen uit de beker wist te kegelen. “Ik had mijn spelers tijdens de briefing uitgelegd dat Anderlecht in de volgende ronde op ons wachtte”, vertelt Mazzu aan La Dernière Heure.

En de zege in de oefenwedstrijd is hij nog niet vergeten. “Iedereen speelt graag van die grote wedstrijden in zijn carrière. Enkele weken geleden hebben we Anderlecht al in een vriendschappelijke wedstrijd ontmoet, maar in een officiële wedstrijd is dat niet hetzelfde.”

Mazzu besloot met een flinke knipoog richting volgend seizoen. “Het wordt een grote derby. We kijken er allemaal naar uit. We hebben het voorrecht om dit seizoen één keer tegen Anderlecht te mogen aantreden... en ik hoop dat we dat volgend jaar in het kampioenschap nog eens mogen meemaken.”