"In de fleur van mijn leven": goalie is hélémaal terug en krijgt lof van ploegmaat: "Beter te veel dan te weinig coachen"

Begin dit seizoen zat hij nog in de lappenmand, na een lange revalidatie is hij sinds enkele maanden terug. En of hij het goed doet, meer zelfs: hij is een van de redenen van de heropstanding van Malinwa - zoveel is duidelijk.

Yannick Thoelen zit ondertussen aan negen wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarin slikte hij elf tegendoelpunten, vier keer hield hij de nul. In die negen wedstrijden pakte Malinwa 19 op 27. Daarmee heeft Mechelen de weg naar de veiligheid helemaal ingeslagen. Fleur "Vier clean sheets in negen matchen, dat is goed. Dat wil zeggen dat de defensie een goed gevoel heeft, dat we er samen aan werken", aldus Thoelen zelf. "Ze kijken dan snel naar de doelman, maar het gaat over meer. We verdedigen allemaal goed, de jongens doen fantastisch werk." "We sluiten een zware maand goed af. Fysiek ben ik zeker niet moe. Mentaal is het wel zwaar, het altijd gefocust zijn tijdens de wedstrijden. Als je acht maanden niet gevoetbald hebt is dat aanpassen, maar ik ben in de fleur van mijn leven." Hij coacht goed en hij komt goed uit Joachim Van Damme is in de wolken met zijn goalie: "Yannick pakt goede ballen, hij coacht goed en hij komt ook goed uit." "Dat hij veel roept? Ik heb liever dat hij iets te veel zegt dan iets te weinig. Hij pakt zijn verantwoordelijkheid en zet de pionnen goed neer, dat is voor iedereen voordelig."