Corona én winterweer zorgen voor ferm statement: club uit 1B geeft forfait!

Twintig mensen in coronaquarantaine en nu ook nog eens winterweer mogelijk voorspeld in de Hoge Venen. Het noopt tot een beslissing dat als een ferm statement kan gezien worden.

Lommel slaagde er niet in om de wedstrijd in en tegen Seraing in 1B te laten uitstellen, maar komt na alle gevallen van mensen in coronaquarantaine met een ferm statement.

Forfait

Ze geven namelijk forfait voor de wedstrijd. De Lommelaars reizen niet af naar het Luikse en zullen de match dus waarschijnlijk met 5-0 verliezen.

De veiligheid primeert dus bij de City Group, zoveel is duidelijk. De club had zaterdagavond om 20.45 uur nochtans veel om voor te spelen. In de stand staan ze vierde, op twee punten van Seraing en drie van Westerlo. De tweede plaats geeft recht op een barrage tegen het nummer 17 uit 1A.