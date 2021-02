Zien we Eden Hazard terugkeren naar Chelsea? Engelse club wil zijn sterspeler terughalen en heeft al een bod klaar

Chelsea is zeer geïnteresseerd om Eden Hazard uit zijn lijden te verlossen bij Real Madrid en staat open voor een terugkeer van Hazard.

Mede door blessures gaat het niet goed met Eden Hazard in Madrid. De 30-jarige Belg kon slechts in acht wedstrijden meespelen en kon met amper twee goals nauwelijks belangrijk zijn. Real Madrid betaalde 115 miljoen euro voor Hazard die op zijn beurt nog niet veel kon teruggeven.

Terugkeer naar Chelsea?

Volgens Defensa Central is het management van Chelsea geïnteresseerd een transfer van Eden Hazard en gelooft dat de middenvelder opnieuw de leider bij de Londenaren zal worden, zich zal ontdoen van blessures en het team zal helpen in de strijd voor de titel in Engeland.

Chelsea zou zo'n 40-50 miljoen euro wil betalen voor Hazard. Dit bedrag is dus minder dan de helft van wat het in 2019 kreeg voor de speler. Al lijkt een terugkeer naar de Premier League misschien wel een win-win-win situatie.